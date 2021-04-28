Davis Cup ve Billie Jean King Cup, Türkiye'de düzenlenecek

Genç kızlar ve erkeklerde Davis Cup ve Billie Jean King Cup, 28 Eylül - 3 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:57
Davis Cup ve Billie Jean King Cup, Türkiye'de düzenlenecek
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Uluslararası Tenis Federasyonu, 28 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihlerinde genç kızlar ve erkeklerde düzenlenecek olan Davis Cup ve Billie Jean King Cup finallerinin ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Antalya‘daki Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleşecek olan turnuvanın finalinde 16 sporcu yarışacak.


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