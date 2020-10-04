Davutoğlu'ndan 'AYM' açıklaması: AYM hükümet sistemi kurumu değil!

04 Ekim 2020 Pazar, 14:41

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Aydın ve Gaziantep il kongrelerine videokonferans yöntemiyle katıldı. Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin AYM'nin kapatılması gerektiği hakkındaki görüşlerine tepki göstererek, "Bunların bildiği tek şey kapatmak, Türkiye’yi içe kapat, üniversite kapat, baro kapat, Tabipler Birliği’ni kapat. Hazır elimiz alışmışken AYM’yi de kapat" diye konuştu.

Davutoğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

DEMOKRASİ KRİZİ

Demokrasi krizi her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemizde fiilen ve hukuki olarak demokratik bir düzenin imkanı kalmamıştır. Bu koalisyon hükümetinin iktidarda kaldığı her gün de daha gerilere doğru gideceğiz.

“AYM’YE BİLE TAHAMMÜLERİ YOK”

Bu hükümet sistemi var olduğu sürece demokrasinin en temel kurumları işleyemeyecektir. Yeterince bir demokrasi krizi okmuş gibi, koalisyon iktidarının küçük ortağı AYM’yi de lağvedelim diyorlar. Arada bir kafalarına yatmayan demokratik kararlar çıktığı için, AYM’ye bile tahammülleri yok. AYM parlamenter sistemin bir kurumuymuş, yeni sisteme uygun bir mahkemeye ihtiyaç varmış. AYM bir hükümet sistemi kurumu değil ki, bir yargı ve adalet kurumu.

“MESELE AYM DEĞİL”

Mesele AYM değil, mesele bunların antidemokratik zihniyeti ve hukuk tanımaz yaklaşımı. Bu hukuk tanımaz yaklaşımı terk ediniz. Bunların bildiği tek şey kapatmak, Türkiye’yi içe kapat, üniversite kapat, baro kapat, Tabipler Birliği’ni kapat. Hazır elimiz alışmışken AYM’yi de kapat. Yapmak istedikleri milletin vicdanını kapatmak.

“TÜRKİYE’YE YÜK HALİNE GELDİNİZ”

Türkiye’nin bugün ihtiyacı olan şey kurum kapatmak değildir, siz neresini düzeltirseniz düzeltin bu ucube Cumhurbaşkanlığı sistemi yürümez. Sizin gibi hiçbir demokratik değeri ve standardı kalmamış, koalisyon hükümeti bile bu sistemin yürümediğini görebilir. Değil AYM’yi bütün mahkemeleri kapatsanız bile bu sistem yine sizi memnun etmez. Çünkü siz artık Türkiye’ye bir yük haline geldiniz. Millete ağır maliyetle ödetiyorsunuz.

“ADALET TV PROGRAMLARINDA ARANIR HALDE”

İfade hürriyeti fiilen ortadan kaldırılmıştır. Basın hürriyeti fiilen ortadan kaldırılmıştır. Vatandaşın seçme ve seçilme iradesi ortadan kaldırılmıştır. Adalet artık sosyal medya mahkemesinde, kendini hem hakim hem savcı yerine koyan 5. Sınıf televizyon programlarında aranır hale gelmiştir. Bugün adalet bugün özgürlük bugün hukuk yerlerde sürünüyor. Bize bütün kanalları kapatmaya çalışmalarının sebebi bu. Kendilerine göre, kendileri için bir ülke hayal ediyorlar ve sadece kendilerinden olanlara bir hayat hakkı tanıyorlar.”