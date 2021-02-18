Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Gara tepkisi: Sorumluluk bizatihi sayın Cumhurbaşkanının

18 Şubat 2021 Perşembe, 20:42

Davutoğlu, Ankara’da partisinin Kahramankazan ilçe kongresinde konuştu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gara Operasyonu için yaptığı "Bu operasyonun sorumlusu başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, askerinden polisine, istihbaratçısına kadar Türkiye Devleti'dir" açıklamasına tepki gösterdi.

Davutoğlu, özetle şunları söyledi:

''KİMSE MİLLİYETÇİLİĞİ SINAMASIN''

Davutoğlu, ''Genellikle geçmişte de oldu bugün de iktidar sahipleri iyi bir şey olduğunda bütün başarıları kendi üstlerine alıyorlar, olumsuz bir şey olduğunda devlete yüklüyorlar. Burada sorumluluk bizatihi Sayın Cumhurbaşkanının ve ilgili iktidarın yetkililerinindir. Bütün bunları unutturmak için İçişleri Bakanı’nın yaptığı gibi hamaset yapmaya kalkarsanız, bu millet bu hamasete kanmaz. Kimse kimseye millilik, yerlilik, milliyetçilik dersi vermesin. Kimse kimseyi bu konuda sınamasın'' ifadelerini kullandı.

''HALKIN GÜNDEMİ AŞ, İŞ''

Peki Sayın Cumhurbaşkanı neden ikide bir müjde vermeye çalışıyor diyen Davutoğlu, ''Çünkü o da biliyor ki halk şu anda son derece vahim bir durumda. Halkın gündemi aş, iş, yoksulluk. Çiftçinin gündemi, bu kıştan sonra geleceği çalışma döneminde ne yapacağı. İşçinin gündemi, ayın sonunu nasıl getireceği ama Cumhurbaşkanı bu gündemi unutturmak için arka arakaya müjdeler veriyor, vermeye çalışıyor bir de umut vermeye çalışıyor'' dedi.