Davutoğlu'nun iddialarının ardından Şükür yine konuştu: Kendini ve üniversiteni kurtarmak için konuşuyorsun

21 Temmuz 2020 Salı, 11:19

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun gazetemize yaptığı açıklamada söylediği “FETÖ ile organik bağı olduğu tescil edilmiş siyasetçiler FETÖ’nün siyasi ayaklarıdır. Mesela Hakan Şükür siyasi ayaktı. Başka milletvekilleri de vardı. Görevli olarak gelmişlerdi” sözlerine Hakan Şükür dün yanıt vermişti. Şükür iddiaları kabul etmeyerek, "Ben hayatımda bu kadar gerizekalı bir ifade görmedim.. Ne siyasi ayağı küçük enişte? Bu ifadeleri şerefli inançlı bir insan söylemez.. Ben, hergün şikayet ettiğin partiden istifa ettim, sen kovuldun" ifadelerini kullanmış, video ile de yanıt vereceğini söylemişti. Şükür dün yayınladığı videoda, Davutoğlu'nun iddialarına yanıt verdi.

Şükür'ün açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar:

- Davutoğlu'na bir şey söylemem doğru olmaz. O okumuş mürekkep yalamış, profesör. Kendine ait fikirleriyle hareket edebilseydi belki -geçmişte yaptıklarını bugün şikayet olarak söylüyor, kendi dönemlerine ait şeyler- bunları yapmazdı, ama ben kendime ait düşüncelerle orada oldum.

- İki kelam bir şey bilsem, bir şey görsem bunu anlatmaktan imtina etmem Sayın Davutoğlu. Ama siz kendinizi kurtarmak, üniversitenizi kurtarmak için konuşuyorsunuz.

- "Siyasi ayağı" dediniz kendinizi ifşa ettiniz, ben kimsenin ayağı değilim. Benim ayaklarım senelerce bu unvanımı bu kariyerimi sizin siyasetiniz de kullanmak için yapmadım bu kariyeri ben tırnaklarımla kazıyarak yaptım.

NEYİ SAKLIYORSUNUZ

- Sayın Davutoğlu şöyle bir ifade kullandı diyor ki: "Terör ile ilgili defter açılırsa bir çok kişi insan yüzüne çıkamaz..." Kim bu insan yüzüne çıkamayanlar? Ben insan yüzüne çıkabilirim. Kimden neyi saklıyorsunuz?

- Benim isimim üzerinden elinizi çekin. Siyaset yapmayın. Siz neyin ayağısınız bilmiyorum! Ama ben ayaklarımla bu kafamla kalbimle hem Milli takıma hemde oynadığım takımlara iyi kötü hizmet ettim. Allah'a çok şükür o altına pisletmişlerin söylediği şeylerin hiç birinde yokum. Alın terimle mücadele ettim.

- Siyasi ayak sözü; kendimi hiç bir zaman siyasetçi olarak görmedim. Nasıl siyasete girdiğimi daha önce anlattım. Siyasi ayağı birilerine zarar vermek için beni kullanıp, kamuoyunda gündeme gelip bir taraflara vurmaya çalışıyorsunuz siz berabersiniz ben değil ben sizle beraber hiç olmadım gönlüm sizle hiç olmadı.

ŞİMDİ Mİ SÖYLÜYORSUNUZ

- Ben sporcuyum siyasetçi değilim siz siyasetçisiniz. Ve siyaset için "en yakın arkadaşı ütme sanatı" diyen arkadaşlarınız var. Yani bugün söylediğiniz her şey o kadar belli ki insanlar bunu görüyorlar. AK Parti'den şu an kurduğun Gelecek Partisi'den de bir çok farklı muhalefetin diğer kanatlarından da görüştüğüm arkadaşlarım hala var. Hepsi biliyorlar kendi adıma söylüyorum bana bakış açılarını biliyorum ama bir şey söyleyemiyorlar. Kendi partinizin temsilcisi bile büyük bir vicdan azabıyla helallik isteyerek...

- Ben sizin bu açıklamalarınızı inanın anlayamadım yani. Başbakan olarak 6 ay sonra alınmış kovulmuş bir insan olarak ne anlatmaya çalışıyorsunuz ben anlayamadım yani. Üniversiteniz kapandığında mı aklınıza geldi? 15 tane üniversite okul kapandığında başbakandınız.

KOPUKLUĞUN TEMELİ DAVUTOĞLU

- Ülkemizin genel tablosunun anlatabilmenin çok kısa bir yolu var. Bugün dışişlerimize baktığımızda dünyadan kopukluğumuza baktığımızda bunların temellerini atan kişi Sayın Davutoğlu'dur. Bunları kendi inisiyatifiyle yapmadığını emir ve talimatla yaptığını anlatırcasına bugün itiraflarda bulunuyor. Sanki yokmuş gibi her şey kendiliğinden oluşmuş gibi.

- Hakan Şükür siyasi ayağıymış. Kargalar güler diyordu ya Bekir Bozdağ orayı ele geçirmiş felan. Biz nereden bilebiliriz ki kim ne yapabilir.

- Benim yakamdan elleriniz çekin. Benim ismimden ellerinizi çekin. Açık açık konuşun anlatın kim kapattı Üniversitenizi anlatın. Anlatacak ortam yok demi?