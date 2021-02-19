Kayseri'de terör örgütü IŞİD üyesi 4 zanlı adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü IŞİD üyesi Suriye uyruklu 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü IŞİD 'in eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 15 Şubat'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anadaolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre; söz konusu zanlılar IŞİD üyesi olduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- İmamoğlu'ndan Alevilere ilişkin dikkat çeken açıklama
- Türkiye'de en çok hangi siyasiler konuşuluyor?
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Financial Times’tan 2023 seçimi yorumu
- Toygun Ateş hayatını kaybetti
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Melih Gökçek, istifa ettirilme süreciyle ilgili konuştu
- Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu
Video Haberler
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- İmamoğlu'ndan Alevilere ilişkin dikkat çeken açıklama
- Türkiye'de en çok hangi siyasiler konuşuluyor?
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Financial Times’tan 2023 seçimi yorumu
- Toygun Ateş hayatını kaybetti
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Melih Gökçek, istifa ettirilme süreciyle ilgili konuştu
- Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu