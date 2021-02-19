Kayseri'de terör örgütü IŞİD üyesi 4 zanlı adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı

19 Şubat 2021 Cuma, 21:21

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü IŞİD 'in eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 15 Şubat'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anadaolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre; söz konusu zanlılar IŞİD üyesi olduğu belirtildi.