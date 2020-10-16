Defineciler, tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki tarihi Rum kilisesi, defineciler tarafından talan edilmiş durumda. Duvarlarına da sprey boyayla yazılar yazılan tarihi kilisenin onarılması isteniyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde bulunan ve 17'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen asırlık Rum kilisesi, kaçak kazılar nedeniyle harabeye döndü.
Lozan Antlaşması ile mübadele edilen Rumlardan kalan kilisenin, duvarlarına da sprey boyayla yazılar yazıldı. Tavanında ve duvarlarında çökmelerin de meydana geldiği kilise, son zamanlarda alkol alan kişilerin meskeni haline geldi. Bu durumdan şikayetçi olan mahalleli ise tarihi kilisenin bir an evvel onarılmasını istedi.
Tarihi kilisenin defineciler tarafından talan edildiğini ifade eden Altınkaya Mahallesi Muhtarı Kenan Mutlucan, "Geçmiş yıllarda özellikle akşam saatlerinde kiliseye gelip, define arayanlar oldu. Son dönemlerde ise duvarlarına yazılar yazdılar, kilisenin her yerinden taşlar döküldü. Tavanındaki taşlar da yere düştü. Zaman zaman alkol alan kişiler de kiliseye geliyor, uygunsuz şeyler yapıyorlar. Mahallemizdeki çocuklarımız, kadınlar ise bu kişileri uygunsuz görebiliyor. Bu durumdan hepimiz rahatsızız. Biz mahalleli olarak bu kilisenin onarılmasını ve çevre düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Kilisenin içinde ne ararsanız var, içeri giremiyoruz" dedi.
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