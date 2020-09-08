'Değişim'e İBB de katıldı... İşte o paylaşım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya üzerinde başlatılan yıllara göre değişim paylaşımlarına, tarihi Galata Kulesi'nin 514'üncü ve 672'nci yılları arasındaki farkı paylaşarak katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya üzerinde başlatılan yıllara göre değişim paylaşımlarına, tarihi Galata Kulesi'nin 514'üncü ve 672'nci yılları arasındaki farkı paylaşarak katıldı.
İBB, sosyal medyada başlatılan, genellikle insanların yaşları arasındaki değişimlerini paylaştığı fotoğraflara, tarihi Galata Kulesi'ni paylaşarak katıldı.
İBB, tarihi Galata Kulesi'nin 514'üncü yılını ve 672'nci yılını paylaştı. İBB, paylaşımdaki yılları, daha önce Haçlı Seferi sırasında tahribata uğramasını ve 1348 yılında tekrar inşa edilmesi olarak hesapladı.
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