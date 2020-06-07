Demet Akalın fahiş fiyatlara isyan etti
AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve organizasyonlarında sık sık boy gösteren şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde gittiği bir restoranda gelen hesaba tepki gösterdi. Akalın, isyanını sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi.
Bodrum'da belirlenen beach fiyatlarına 'Torba halk plajı mis gibi, tertemiz' diyerek tepki gösteren Demet Akalın, bu kez İstanbul'da gelen hesaba tepki gösterdi. Şarkıcı Demet Akalın, gittiği bir kafede ödediği hesaba isyan etti. Sosyal medyadan 'Böyle gitmez' dedi.
SİPARİŞLER İÇİN 260 LİRA BEDEL İSTENDİ
Gittiği kafede 2 tavuklu salata, bir gazoz bir de mücver siparişi veren Demet Akalın gelen hesaba isyan etti. Demet Akalın, yediği salatalar için ödediği bedeli sosyal medyadan açıkladı. Demet Akalın, 'Bugün bir kafede iki tavuklu salata, bir gazoz ve bir mücver 260 Türk lirası! Böyle giderse... Gitmez" dedi.
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