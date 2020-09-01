Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'ın yarı final maçında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sivas ekibi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olurken, Beşiktaş ise 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'ın yarı final maçında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sivas ekibi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olurken, Beşiktaş ise 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada galibiyet golünü 90+1'inci dakikada Mustapha Yatabare ile bulurken, Beşiktaş 31'inci dakikada Dorukhan Toköz'ün kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, The Land Of Legends Cup finalinde 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
4 Eylül Cuma günü saat 21.00'de ise Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta oynanacak 3'üncülük maçında karşılaşacak.
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