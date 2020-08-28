Demirören Medya'da üst düzey ayrılık! Genel yayın yönetmeni veda etti

28 Ağustos 2020 Cuma, 13:53

Doğan Grubu’na ait gazete ve televizyonları aldıktan sonra Türkiye’nin en büyük medya yapılanmasına sahip olan Demirören’de değişikliklerin ardı arkası kesilmiyor.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Hürriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Özdemir kurum ile yollarını ayırdı.

Kasım 2019’da Türk Medya’dan transfer edilen Özdemir, yaklaşık 10 aylık bir süredir bu koltukta oturuyordu.

Hürriyet.com.tr’den istifa eden deneyimli isim, 2016 yılında yine 7 ay Hürriyet’te görev yapmış ancak sonra 10 yıl boyunca çalıştığı Milliyet’e geri dönmüştü.