Demirspor mu Karagümrük mü?
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük bu akşam Süper Lig bileti için karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük bu akşam karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.
Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR KARAGÜMRÜK MUHTEMEL İLK 11
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Rassoul, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Dibba
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Attamah, Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Sabo, Sobiech
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