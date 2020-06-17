Denize sıfır tehlike! Yıkım kararı var, yıkan yok

17 Haziran 2020 Çarşamba, 12:01

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi'nde, denize sıfır falezler üzerinde yapılan binayla ilgili hem yerel mahkeme hem de Danıştay kararıyla yıkım kararı verilmesine rağmen inşaatın devam etmesi yargıya taşındı. İnşası büyük oranda tamamlanan binanın ardındaki binada yaşayan Cihat Günsel, İngiltere'de yaşadığını ve 25 yıl önce buradan ev satın aldığını belirterek, 'Burayı alırken bana, 'Önünüzdeki boş alan 1'inci derecede sit alanı. 25 metrelik ve hiçbir şekilde bir çivi bile çakılamaz' dediler. Bir süre sonra önümüze bir yapı yapılacağını öğrendik" dedi.

YARGIYA TAŞIDI

Bunun üzerine dava açtığını anlatan Günsel, 'Bilirkişi heyeti de buraya yapılan bir binanın çevreye çok büyük zarar vereceği, falezleri tahrip edeceği yönünde rapor hazırladı. Mahkemede ben kazandım. Temyize gitti. Temyizde de Danıştay'dan mahkemenin kararının doğru olduğunu belirtir kesin karar çıktı ama hala binanın yapımı devam ediyor. Bu yapının devam etmesi çok üzücü. Yapı kayıt belgesi alındı ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi inşaat devam ediyor. 'İmar Barışı' kapsamında ama sit alanlarında hiçbir yapı yapılmaması lazım. Falezlere yapılan bu yıpratmanın sona ermesi ve binanın yıkılması gerekiyor" diye konuştu.

CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDU

Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen davanın 2013 yılında lehine sonuçlandığını, 2019'un Aralık ayında da Danıştay kararıyla kesinleştiğini anlatan Cahit Günsel, 'İmar Barışı' kapsamında inşaatın devam etmesi nedeniyle CİMER'e de başvurduğunu belirtti. CİMER'e gönderilen şikayet dilekçesinde Günsel, inşaatın, oturduğu apartmanın hemen önündeki doğal sit alanı ve dünyaca ünlü falez yapının üzerine denize sıfır olduğunu belirtti. Davayı kazanmış olmasına rağmen devam eden inşaatın, eşsiz ve dünyaca ünlü falez yapıyı tahrip edeceğini, projesine de aykırı yapıldığını savunan Günsel, dilekçesinde şunları kaydetti:

'Ruhsata aykırı inşaat olmasına rağmen yapı kayıt belgesi verildi. Gerek ben gerekse apartmandaki diğer malikler, yapının yıkılması gerektiği, mahkeme kararının uygulanması ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili Muratpaşa Belediyesi'ne başvurular yapmışken, yasalara aykırı bir şekilde ve dava devam ederken verilen yapı kayıt belgesinin iptali gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 26 Nisan 2019 tarihli karında, yapıyla ilgili, 2863 sayılı kanunun 9, 16 ve 65'inci maddeleri hükümlerine aykırı işlem yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması, Muratpaşa Belediyesi'nce izinsiz uygulamaların kaldırılması ve sonucunda komisyona bilgi verilmesine karar verdi. Ancak ne yapı kayıt belgesi iptal edilmiş ne suç duyurusunda bulunulmuş ne de Muratpaşa Belediyesi ruhsata aykırılıklar yönünde işlem yapmıştır. Bu nedenle, ilgili idareler ve tüm işlem yapmayanlardan şikayetçiyim."

YAPILAŞMA UYARISI: BÖLGEDE KAYMA SÜRÜYOR

Davaya konu olan yapının bulunduğu Konserve Koyu'nda yapılan teknik çalışmalar sonucu mikro-milimetrik düzeyde kayma tespit edildi. Falezlerde sürdüğü belirtilen kaymanın, üzerindeki yapılar için büyük risk oluşturduğu uyarısında bulunuldu. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cem Oğuz, "Bundan sonraki yapılaşmada çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yapılaşmanın mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor" uyarısında bulundu.

Konserve Koyu’nda, 2010 yılında, 10 yapıda ciddi hasar meydana geldiğini belirten Oğuz, “2013 yılında bölgede Yıldız Teknik Üniversitesi’ne (YTÜ) ciddi bir çalışma yaptırıldı. Bu çalışma neticesinde birinci derecede; yüzeysel suların bir ileti, deşarj hattıyla toparlayıp denize aktarılmasını yani derine sızmasını önlemeliyiz. İkinci derecede; bundan sonraki yapılaşmada çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yapılaşmanın mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor” dedi. Üçüncü olarak da ‘falez gerilemesi’ denilen, dalgaların etkisiyle stabilitesinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle ciddi hasar mekanizması oluştuğunu kaydeden Oğuz, “Dolayısıyla bu raporda da denizin altında kalmak kaydıyla topukta bir taş dolgu yapılması öngörülüyor. Bunlar kısa, orta ve uzun vadedeki çözüm önerileri. Bunları yaptığımız takdirde burada herhangi bir sorun yaşanmayacak. Yaptırmadığımız takdirde, ki yaşıyoruz, üst yapılarda meydana gelen hasarlar, zeminde meydana gelen hasarlar bundan sonraki süreçte de Antalyalıları üzecek gibi gözüküyor” diye konuştu.