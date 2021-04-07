Denizli maçı öncesi TFF kayıtlarında F.Bahçe çalıştırıcısı Erol Bulut görünüyordu

07 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Zirvede sıralama değişikliği oldu, Sarı-Lacivertliler ikinci sıraya yerleşti. Sezon sonuna kadar görünen o ki, kora kor mücadeleler izleyeceğiz. Hiçbir maçın garantisi yok. F.Bahçe yarın Malatya’yla deplasmanda oynayacak. Malatya da kritik bölgede yer alıyor. Sarı-Lacivertli takım kötü futbol oynamaya devam ediyor. Bu şampiyonluk yolunda büyük sıkıntı. Denizlispor maçı öncesi ilginç bir durum gözlerden kaçmadı.

F.Bahçe ile 25 Mart’ta yollarını ayıran ve görevi bırakan Erol Bulut’un sözleşmesinin halen daha feshedilmediği ortaya çıktı. TFF kayıtlarında genç teknik adam, Denizlispor maçı öncesinde de F.Bahçe teknik sorumlusu olarak gözükmeye devam etti. Bulut’un sözleşme bitiş tarihinin 31 Mayıs 2022 olduğu göze çarptı. Aynı zamanda Erol Bulut’la beraber ayrılan yardımcı antrenörler Mehmet Yozgatlı, Pantelis Pantelopoulos ve İbrahim Menderes’in de Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesinin halen daha devam ettiği görülüyor.

SÖZER ANTRENÖR STATÜSÜNDE

Şu anda takımın teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu, pro lisans sahibi olmadığı için A ve B lisansları ile normal antrenör statüsünde yer alıyor. Pro lisans sahibi Erdinç Sözer ise henüz Erol Bulut’un kontratı sonlandırılmadığı için yine antrenör statüsünde bulunuyor. Erol hocayla sözleşme fesih işleri tamamlandıktan sonra pro lisansı olduğu için Erdinç Sözer’in ismi teknik sorumlu olarak TFF kayıtlarına geçirilecek.

SAMATTA: BEKLENTİMİ SÖYLEMEK HATAYDI



Denizlispor karşısında Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü kaydeden Samatta, “Sezon başında kendimden gol beklentimi söylemek bir hataydı. Ama kötü bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Sonuçta kendi beklentimi ifade ettim. İstediğiniz gol miktarına ulaşamadığınızda bu size stres olarak geri dönebiliyor. O yüzden şu anda ne kadar gol atacağımla alakalı bir şey söylemeyeceğim” dedi. FB TV’ye konuşan Samatta, “Dürüstçe söylemek gerekirse aslında şu anda şampiyonlukla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizler her zaman sonraki maçı düşünmek zorundayız. Bu maçlardan elde ettiğimiz galibiyetlerle zaten şampiyonluk kendisini gösterecektir. Biz buna yüzde 100 inanıyoruz. Şampiyonluk inancımız bizde yüzde 100 bir şekilde mevcut” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu’nun elinden geleni yaptığını ifade eden Samatta, “Emre hoca gerçekten çok iyi ve takımına inanan bir insan. Bunu da her fırsatta ifade ediyor” diye konuştu.

‘HERKES DESTEKLEYİCİ’

Golcü oyuncu takım arkadaşlarından gördüğü desteği ise “Golden sonra saha içerisinde herkes yanıma geldi kutlamak için. Takım arkadaşlarımın ve herkesin destekleyici olduğunu söyleyebilirim. Beni destekliyorlar ve bunu da hissediyorum” şeklinde yorumladı.