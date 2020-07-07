Denizli’de 7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan 17 saatte çıkarıldı

07 Temmuz 2020 Salı, 08:57





TEYZE ÇOCUĞUNUN GÖZATIDI DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ



Tabelacı Levent Karaduman’ın (39) 2013 yılında kayboldu. Soruşturma kapsamnında Karaduman'ın teyze çocuğu Ali Osman S.’nin gözaltına alındı. Sogunun ardından Karaduman'ı arama çalışması başladı. Şüpheli Ali Osman S.’nin babasına ait bahçeli evdeki su kuyusunda inceleme başladı. 7 yıldır kayıp olarak aranan Karaduman’ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

CESET PARÇALARINI ÇUVALA KOYARAK YÜZEYE ÇIKARDI



Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin ardında, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli bir balık adam, cesedi çıkarmak için kuyuya indi. Levent Karaduman’a ait olduğu iddia edilen ceset parçalarını çuvala koyarak yüzeye çıkardı. Cesedin diğer parçalarını aynı yöntemle çıkarmakta sonuç alınamayınca, kuyunun yanında derin bir çukur kazılarak kuyuyla bağlantı yapılmasına karar verildi. Bölgeye gelen iş makineleri, çukuru açmak için çalışmalara başladı. bu yöntemde sonuç vermeyince Denizli Büyükşehir Belediyesine ait dev pompa getirildi. Yaklaşık 17 metre derinliğe ulaşılan kuyuda suyun tahliyesi için tekrar işlemler başladı. birden fazla kaynaktan beslenen su kuyusuna Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı balık adam inerek, yaklaşık 17 saatlik çalışmanın ardından ceset parçalarının tamamı yüzeye çıkardı. 02.00 saatlerine kadar süren çalışmalarda kuyudan çıkarılan ceset parçaları Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ali Osman S.’nin aile üyelerini oğullarının İstanbul’a gittiğini söyleyerek kandırdığını belirten amca Hayati Karaduman, “Ali Osman S., yeğenimin İstanbul’a gittiğini söyleyerek ailesini kandırıyor. Öz teyze çocuğu bunlar ailede buna inanıyor. Yaklaşık 4 yıl aileyi bu şekilde kandırıyor. Levent’in kendisine ait olan arabayı satıyor. Aradan kısa bir zaman geçmesine rağmen evden kıyafetlerini istiyor. İstanbul’a gönderme bahanesi ile aldığı kıyafetleri göndermiyor. Arabanın parasını yiyor, göndermiyor. Herhangi bir resmi kayıtta çıkmıyor. En son dava açıldı. Orada çalışmaların sonucunda sabah 6.30 sıralarında gözaltına alınmış. Köyde bulunan kuyunun içine atılmış. Bu kuyular kullanılmıyor, benim çocukluğumda kullanılırdı. Bu kuyunun içine atıldığı iddia ediliyor ve bir takım parçalar çıktı. Kalanı da çıkıyor” dedi.



