Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Tutlucak mahallesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Denizli'nin Kale ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Abdulkadir Şahin başkanlığında toplandı.
Toplantıda, pozitif vakalara rastlanan Koçarboğazı Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatılmasına karar verildi.Mahalleye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle kapatılarak, sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandı.Mahalle sakinlerine, karantinanın uygulanacağı süre boyunca Vefa Sosyal Destek Grubu'nun destek vereceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- Menemen Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
Video Haberler
- Türk zeytinyağı yerine Afrin yağı pazarlanıyor
- Şaşkına çeviren para! Anlayınca derin bir nefes aldı
- Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı
- İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma
- Avrasya Araştırma'dan Çakıcı tepkisi
- AKP'li Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı’yı savundu
- Karadeniz Bölgesi’nin CHP’li başkanlarından sert tepki
- Delil olarak sunuldu! Azerbaycanlı modele darp anı
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- Menemen Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu