Denizli'de elektriği kesilen çiftçi, evini ateşe verdi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde "kaçak kullandığı" gerekçesiye elektriğinin kesilmesine sinirlenen çiftçi Mehmet D., tek katlı evini ateşe verip yaktı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet D.'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünde, bu sabah yangın çıktı.
Yurttaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ancak çatısı çöken ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren ev sahibi Mehmet D., 3 gün önce elektriğinin "kaçak" olduğu gerekçesiyle kesildiğini, bu duruma sinirlenerek evini ateşe verip yaktığını söyledi.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında çocuğunu taciz eden baba gözaltına alındı
- Erdoğan'ın koruma polisi yaşamına son verdi
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- İçişleri'nden 81 ile genelge: Yarın gün boyu sürecek
- Korumanın intiharında CHP'den 'Soylu' tepkisi
- Demirtaş AİHM kararını hatırlattı, 'reddi hakim’ istedi
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- Ümit Özdağ, yeni partisini ve yol arkadaşlarını açıkladı
- Sahte Elon Musk hesabı yüzünden 560 bin dolar kaybetti
- İkinci el araç alacaklar kötü haber