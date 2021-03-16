Denizli'de elektriği kesilen çiftçi, evini ateşe verdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde "kaçak kullandığı" gerekçesiye elektriğinin kesilmesine sinirlenen çiftçi Mehmet D., tek katlı evini ateşe verip yaktı.

(DHA)
16 Mart 2021 Salı, 14:39
Denizli'de elektriği kesilen çiftçi, evini ateşe verdi
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Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet D.'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünde, bu sabah yangın çıktı.

Yurttaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.  Ancak çatısı çöken ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren ev sahibi Mehmet D., 3 gün önce elektriğinin "kaçak" olduğu gerekçesiyle kesildiğini, bu duruma sinirlenerek evini ateşe verip yaktığını söyledi.



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