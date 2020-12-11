Denizli'den Kasımpaşa'ya 'centilmenlik dışı gol' göndermesi
Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, “Maça iyi başladık. 35 dakika iyi futbol oynadık. Yediğimiz gole kadar rakibe pozisyon vermedik. En az 3-4 pozisyonumuz var. Yediğimiz golde Mustafa Yumlu'ya çarpan bir top var. Futbol tabiriyle çok pis bir gol yedik" dedi.
Süper Lig’in 12’nci haftasında Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Yedikleri ilk gole kadar pozisyon vermediklerini söyleyen Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, “Maça iyi başladık. 35 dakika iyi futbol oynadık. Yediğimiz gole kadar rakibe pozisyon vermedik. En az 3-4 pozisyonumuz var. Yediğimiz golde Mustafa Yumlu'ya çarpan bir top var. Futbol tabiriyle çok pis bir gol yedik" dedi.
"KASIMPAŞALI FUTBOLCULARI TEBRİK ETMİYORUM"
Yedikleri ikinci golde Hajradinovic’in yerde kalması nedeniyle topu taca atacaklarını ancak Kasımpaşa’nın kaptığı topla golü bulduğunu belirten Atik, “Esas konuşulması gereken yediğimiz ikinci gol. Sahanın kenarında ben duydum. Rakibin bir sakat oyuncusu var. Bileğini tutuyor, acı içinde. Zakarya Bergdich topu kaptı, önü boştu gidebilirdi. Topu taca at, sakat var söylemleri, durup topu taca atmak için kaybetmesine sebep oldu. Fair-play kuralları çerçevesinde bizim oyuncularımızın bu durumda bunu düşünüp topu taca atmaya çalışırken topu kaptırması ve rakibin de gol atması bizi üzdü. Hakem de duydu. Hakem maçı durdurabilir miydi bilemiyorum. Bu konularda yorum yapmak zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum. Vicdanlarına bırakıyorum” ifadelerini kullandı.
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