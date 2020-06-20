Denizlispor-Beşiktaş maçında gol var!
28. haftada Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Yukatel Denizlispor: 0 - Beşiktaş: 1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Lopes, Bergdich, Oğuz
Yılmaz, Sacko, Murawski, Aissati, Olcay Şahan, Mbamba, Rodallega
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Ruiz, Roco, Gökhan Gönül, Rıdvan Yılmaz, Elneny, N'Koudou, Ljajic, Hutchinson, Lens, Burak Yılmaz
Gol: Dk. 10 Burak Yılmaz (Beşiktaş)
Sarı Kart: Dk. 45+1 Mbamba (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşılaştı.
10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in sol kanattan ortasında, ceza sahasında Ruiz'in kafa vuruşu sonrası top kaleci Tolgahan Acar'dan dönerken, pozisyonu takip eden Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 0-1.
15. dakikada Ljajic'in ortasında topla buluşan Elneny'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
29. dakikada Aissati'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa şutu sonrası top üstten auta çıktı.
32. dakikada rakip savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lopes'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
39. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Murawski'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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