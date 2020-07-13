Denizlispor - Trabzonspor maçında şok goller

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 18:11

Süper Ligde 32. Hafta dün oynanan maçlarla başladı. Zirve takibini sürdüren Trabzonspor, Denizlispor’a konuk oluyor.

Zorlu maçta Ekuban Trabzonspor'u 1-0'a taşıyan isim oldu.

14. dakikada Abdülkadir Ömür'ün çok şık ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

40 dakikada Murawski'nin sağ kanattan yaptığı ortada Hosseini'den kritik bir müdahale geldi..

43. dakikada Sörloth ceza yayının biraz gerisinden kaleyi gördü ve sert bir vuruş yaptı ancak top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

46. dakikada Denizlispor Sacho ile 1-1'i buldu.