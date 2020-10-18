Denizlispor'dan o valiye destek

18 Ekim 2020 Pazar, 21:20

Denizlispor kulübü İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i etiketleyerek yaptığı yaptığı açıklamada "Şehrimize ayak bastığı andan itibaren halkımıza ve kulübümüze büyük ilgi gösteren, güler yüzlü ve samimi tavırlarıyla kendisini vatandaşlarımıza sevdiren Sayın Valimiz Ali Fuat Atik'in tek düşüncesinin Denizli halkının sağlığı olduğunu bilmekteyiz. Bu sebeple kendisi hakkında başlatılan karalama kampanyasının amacına ulaşamayacağını biliyor, Sayın Valimiz Ali Fuat Atik'in yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.