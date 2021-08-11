Depoya girmeye çalıştı, kaçarken düşürdüğü eldivenleri delil oldu

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:08

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Depo olarak kullanılan 3 katlı binanın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, önce elektriği kesti. Bunun üzerine şüphelenip, sokağa çıkan mahalleli, kapının önünde maskeli ve eldivenli kişiyi görünce polise haber verdi. Adrese kısa sürede polis ekipleri sevk edilirken, şüpheli de kaçarak, izini kaybettirdi.

Polis, olayın ardından depo sahibine telefonla ulaşarak, bölgeye çağırdı. Şüphelinin kaçarken düşürdüğü eldivenler ile dokunduğu alanlarda inceleme yapan ekipler, kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.