'Deprem Bilim Kurulu oluşturulsun'

12 Haziran 2020 Cuma, 09:49

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem öncesi ve sonrası eylem planlarının yeniden gözden geçirilmesi için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan “Bilim Kurulu” gibi “Doğal Afet Bilim Kurulu” oluşturulması gerektiğini söyledi.

İNSANLARIN KAFASI KARIŞIYOR

Türkiye’de her deprem sonrası sosyal medya ve televizyonlarda herkesin açıklama yaparak, vatandaşın kafasının karıştırıldığını ifade eden Sözbilir, “Deprem sonrası televizyonlarda ve sosyal medyada ilgisiz paylaşımlar, bilimsel olmayan yorumlar yapılıyor. Bu konu insanların kafasını karıştırıyor. Biri depreme artçı derken, diğeri daha büyük deprem olacağını söylüyor. Unvanı olan alakasız kişilerin bu farklı açıklamaları güvensizlik yaratıyor” diye konuştu.

AZ ZARARLA ATLATILIR

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de “Doğal Afet Bilim Kurulu” kurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Dünya’nın birçok ülkesinde “Doğal Afet Bilim Kurulu” var. Uzman bilim adamları toplanıyor ve görüş bildiriyor.

Devlette bilim insanlarının görüşlerine göre, deprem öncesi ve sonrası çalışmalar yapıyor, insanları bilgilendiriyor. Türkiye’de aynı Bilim Kurulu olmalı. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ‘Bilim Kurulu’ başarılı oldu ve halkın gözünde güven kazandıysa, deprem uzmanlarından oluşturulacak Bilim Kurulu’da başarılı olur. Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu kurul acilen kurulmalı. Zaten devlet bizim verilerimizi alıp, kullanıyor. Kurul üyeleri ile bu veriler tartışılır, konuşulur ve devletin yapması gerektiği çalışmalar önerilir. Vatandaş ise bu çalışmaları ve açıklamaları dikkate alırsa, deprem en az zararla atlatılmış olur” dedi. Hasan Sözbilir, Deprem Bilim Kurulu’nda yer bilimciler, jeofizik, jeoloji mühendisleri, arkeolog ve tarihçilerin olması gerektiğini belirtti.

DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR

İzmir'de dün yaşanan 3.8 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirme yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aynı fayın 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek yaşanabilecek deprem fırtınasına karşı uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Torbalı’nın kuzeybatısında gerçekleştiğini söyleyerek, “Bu depremin 40 kilometre uzunluğundaki Dağkızılca fayının etkisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu fay aslında büyük ölçekli bir fay. 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Ama şu anda 3.8 büyüklüğünde bir depremle kendini gösterdi. O fayın kayma hızı, hareket mekanizması diğer faylara göre daha yavaş. Bu fayın çevresinde birçok fay var. Tuzla, İzmir, Seferihisar, Gülbahce fayı var. Bu küçük ölçekli depremler diğer faylara da sıçrayabilir” diye konuştu.