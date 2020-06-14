Deprem: Nasıl oluşur, Türkiye'de en riskli yerler nereler?
Bingöl Karlıova, bugün 5,8 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Türkiye, konumu gereği depremlerin sık meydana bir coğrafyada bulunuyor. Türkiye, konumu gereği depremlerin sık meydana bir coğrafyada bulunuyor. Prof. Dr. Naci Görür anlatıyor.
Bingöl Karlıova, bugün 5,8 şiddetinde bir depremle sarsıldı.
Türkiye, konumu gereği depremlerin sık meydana bir coğrafyada bulunuyor.
Peki neden Türkiye'de deprem oluyor? Bu depremlerin nerelerde olacağı belli mi?
Bu soruları Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür'e sorduk.
Görür, Bingöl Karlıova'dan başlayarak Hatay'a kadar büyük depremlerin yaşanma ihtimaline dikkat çekiyor ve ekliyor:
"Buradaki insanlar deprem bakımından daha bilinçsiz. Görece olarak daha ekonomik yönden güçsüz. O nedenle buradaki yapı stoku daha kötü ve daha fazla hasar görür diye ciddi endişelerimiz var."
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