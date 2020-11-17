Deprem sigortasını afetten afete, sınırlı da olsa hatırlıyoruz

17 Kasım 2020 Salı, 06:00

İzmir’de, 30 Ekim’de Seferihisar merkezli gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki depremin sonuçlarıyla ilgili çalışmalar sürerken, zorunlu deprem sigortasına ilginin de arttığı görülüyor. Ancak bu artış çok sınırlı düzeyde.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre, 30 Ekim’de ülke genelinde yüzde 55.5 olan sigortalılık (zorunlu deprem sigortası) oranı 16 Kasım itibarıyla yüzde 56.2’ye çıkarken, Ege Bölgesi’nde yüzde 54’ten yüzde 56’ya yükseldi.

Ege’nin kapsadığı illerde ise durum şöyle değişti:

‘AYDA 15 LİRA YETER’

Muğla’da yüzde 74.1’den yüzde 74.5, Aydın’da yüzde 58.8’den yüzde 61.9, İzmir’de yüzde 56.7’den yüzde 60, Manisa’da yüzde 49.5’ten yüzde 49.9, Denizli’de yüzde 49.1’den yüzde 49.5, Uşak’ta yüzde 43.2’den yüzde 43.3, Kütahya’da yüzde 36.6’dan yüzde 38.8 ve Afyon’da yüzde 35.8’den yüzde 36.1’e yükseldi. Oysa, aralarında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli’nin bulunduğu sektör temsicilerinin, depremin yarattığı hasarı görmek için İzmir’de yaptığı inceleme sonrası yapılan açıklamalar, en azından depremin maddi kayıplarının telafisinde önemli uyarılar içeriyor. “Depremin acılarını hızla sarıyoruz” denilen açıklamada, il ve bölge bazında değişkenlik gösterse de ayda ortalama 15 TL gibi bir tasarrufla zorunlu deprem sigortası yaptırarak konutların güvenceye alınabildiğine dikkat çekildi. Bölgede depremin yarattığı sigortalı hasarın belirlenmesi için de çalışmalar sürüyor. DASK’a göre depremden etkilenen 14 ilden alınan hasar ihbarı sayısı, 12 Kasım itibarıyla 17 bin 500’e ulaştı.

60 BİNE ULAŞABİLİR

Bu konuda açıklama yapan Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı ve TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, “zarar gören sigortalıların yaralarını bir nebze olsun sarmak” için çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Erdem, “İzmir’de yaklaşık 60 bin hasar dosyasının açılacağını ve ekspertiz süreçlerinin 1 ayda tamamlanacağını öngörüyoruz” dedi.

‘İŞYERİ’ RİSKLERİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Generali Sigorta, işyeri sigortasının yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, deprem, su baskını, cam kırılması gibi birçok riske karşı işyerlerini ve içerisindeki ekipmanları koruduğuna dikkati çekti. Buna göre, işyeri sigortaları işletmelerin tüm teminat ihtiyaçları tek bir poliçeyle karşılayabilir. Modüler işyeri sigorta türleri ise işletmelere kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanıyor. Bu sigorta işletmelerin endişelerini ortadan kaldırırken, risklerden korunma avantajı sunuyor.

NN İLE VODAFONE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Vodafone Türkiye müşterilerinin, “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasından anında NN Hayat ve Emeklilik’in “Sağlığın Yerinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ürününe sahip olabileceği açıklandı. İşbirliği kapsamında ayrıca mini check-up uygulaması da ücretsiz olarak sunulacak. NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Didem Özsoy Dirican şu noktaya dikkat çekti: “Yaşadığımız pandemi döneminde, bireylerin evden çıkmadan oldukları her yerden sağlıklarına yatırım yapmalarını sağlamak bizim için çok önemli.”

‘KAPIDAN OTO SERVİS’ UYGULAMASI DEVREDE

Anadolu Sigorta’nın, “Ayağınıza Geliyoruz” sloganıyla hayatı kolaylaştıran yenilikçi bir uygulama daha sunduğu açıklandı. Buna göre “Kapıdan Oto Servis” uygulamasında, Alfred işbirliğiyle hasarlı durumdaki araçlar, İstanbul’da istenilen adresten teslim alınarak vale hizmetiyle anlaşmalı yetkili ve özel servislerine götürülüyor.

Onarılan araçlar ise sahiplerine diledikleri adreste teslim ediliyor. Bu hizmeti, “birleşik kasko” veya “hesaplı kasko” sigortası olanlar kullanabilecek. Genel müdür yardımcısı Ali Kaplan, “Vale hizmetleri ile hasar deneyiminin kolaylaşacağını ve müşteri memnuniyetinin artacağını düşünüyoruz. Servis şartlarına bağlı olarak bazı ek hizmetler de ücretsz verilecek” dedi.

‘MAPFRE TÜRKİYE’YE ÖZEL İLGİ GÖSTERİYOR’

Mapfre Sigorta Genel Müdürü Stefan Jensen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in, şirketinin ulusal sigortacı finansal güçlülük notunu AA+(Tur) olarak açıkladığını duyurdu. Jensen, bu kapsamda şu yorumu yaptı: “İçinde bulunduğumuz gündeme rağmen kredi derecelendirme notumuzun AA+(Tur) olarak teyit edilmesi bizim için çok kıymetli.

Bu notu, oldukça rekabetçi olan Türk sigorta sektörü içerisindeki güçlü konumlanmasının bir yansıması olarak okuyoruz. Mapfre Grup’un uluslararası arenadaki başarısı ve Türkiye’ye gösterdiği özel ilgi şirketimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesini desteklemektedir.” Fitch’in raporuna göre, şirket en büyük 10 şirketten biri olmayı sürdürecek.