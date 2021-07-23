Depremzede sesini eylemle duyuracak

23 Temmuz 2021 Cuma, 07:32

30 Ekim tarihinde saat 14.51’i gösterdiğinde 6.9 büyüklüğündeki deprem Bornova ve Bayraklı’da binaları yerle bir etti. 118 kişi hayatını kaybetti. 1400’e yakın kişi yaralandı. 16 bina tamamen yıkılırken 1500 bina ağır ve orta dereceli olmak üzere hasar gördü. Deprem anında bölgeye giden siyasiler “Sizin her zaman yanınızdayız. Mağdur etmeyeceğiz” sözü verdi. Ancak aradan 9 ay geçmesine rağmen verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Yüzlerce depremzede konteynırda yaşamaya başladı. Binlerce kişi kiraya çıktı. Anne ve babasının yanına taşınmak zorunda kaldı. Eşyalarını alamadan binaları terk ederek çıkan binlerce vatandaş kira yardımı, eşya ve taşınma yardımı alamadı. Devlet tarafından yıkılan evleri yeniden inşa edilen vatandaşların metrekareleri yarı yarıya düşürülerek hak gaspına uğratıldı. “Teşvik” diye verilen kentsel dönüşüm kredileri 10 yıl ile sınırlı kalınca kimse kredi alarak ev yapamadı.

Aylar geçmesine rağmen mağduriyetleri giderilemeyen ve yalnız bırakılan depremzedeler İzmir Depremzedeler Dayanışma Derneği (İZDEDA) öncülüğünde eylem yapma kararı aldı. Depremde 79 bin kişinin mağdur olduğunu söyleyen İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, 31 Temmuz’da Gündoğdu Meydanı’nda seslerini başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasilere duyurmak için eylem yapacaklarını açıkladı. Özkan, “Bugüne kadar ‘Gelin bizim derdimizi dinleyin sorunları çözün’ dedik. Yalvardık. Ayaklarına gittik. Ama kimse bizim sesimizi duymadı. Deprem mağduru olarak artık sesimizi duyurmak için alanlarda olacağız. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün siyasi partiler bizim sesimizi ve mağduriyetimizi duyacak” dedi.

Eylemdem sonuç alamadıkları takdirde Ankara’ya yürüyeceklerini de ifade eden Haydar Özkan, “Eylem sonrası çözüm bulunmazsa 21 Ağustos’ta da Ankara’da TBMM’ye gideceğiz” diye konuştu.

3 TALEP

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in depremzedeler için Dünya Bankası'ndan aldığı kredi talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylansın. Binalara yüzde 30 emsal artışı verilsin. Depremzedelere kentsel dönüşüm kredisi değil, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl geri ödemeli sıfır faizli deprem kredisi çıkarılıp verilsin.