Derbi öncesi Fenerbahçe'de test sonuçları belli oldu
Fenerbahçe’de bugün yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe’de bugün yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe’de futbolcular ve teknik heyetin koronavirüs test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."
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