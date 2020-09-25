Derbi öncesi Fenerbahçe'de test sonuçları belli oldu

Fenerbahçe’de bugün yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.

İHA
25 Eylül 2020 Cuma, 23:58
Derbi öncesi Fenerbahçe'de test sonuçları belli oldu
Abone Ol google-news

Fenerbahçe’de bugün yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe’de futbolcular ve teknik heyetin koronavirüs test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler