Derbi öncesi Fenerbahçe'de test sonuçları belli oldu

25 Eylül 2020 Cuma, 23:58

Fenerbahçe’de bugün yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.

Fenerbahçe’de futbolcular ve teknik heyetin koronavirüs test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."



