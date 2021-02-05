Derbide hava 12 derece olacak
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide hava sıcaklığı 12 derece olacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide hava sıcaklığı 12 derece olacak.
Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Galatasaray’ı ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken güzel bir hava olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde belirtilen tahminlere göre maç saatinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 12 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nem oranı ise yüzde 78 olarak açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
- İzmir'de barajlarda son durum
- Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
- 81 ilde 'Boğaziçi' hutbesi!
- Bahçeli'ye Twitter'dan kısıtlama
- Fahrettin Altun'un 'troll ağını' ifşa etti
Video Haberler
- Yolcu otobüsünde 23 cins yavru köpek ele geçirildi
- İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
- Dehşeti yaşadı: Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler?
- Sokak röportajına polis böyle müdahale etti
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
- İzmir'de barajlarda son durum
- Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
- 81 ilde 'Boğaziçi' hutbesi!
- Bahçeli'ye Twitter'dan kısıtlama
- Fahrettin Altun'un 'troll ağını' ifşa etti