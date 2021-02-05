Derbide hava 12 derece olacak

05 Şubat 2021 Cuma, 11:33

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide hava sıcaklığı 12 derece olacak.

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Galatasaray’ı ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken güzel bir hava olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde belirtilen tahminlere göre maç saatinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 12 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nem oranı ise yüzde 78 olarak açıklandı.



