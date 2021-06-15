Destici Çin'den 200 milyar dolar tazminat istedi

15 Haziran 2021 Salı, 15:16

BBP Genel Başkanı Destici'den sosyal medyada ilginç bir çıkış geldi. Koronavirüsün Çin tarafından yapıldığını iddia eden Destici, "Saldırgan hırsları sebebiyle biyolojik silahlar üretmenin peşine düşen, ürettiği virüslerden birinin Vuhan viroloji ensititüsünden sızması sebebiyle tüm insanlığı eşi benzeri görülmemiş bir felakete sürükleyen Çin’e yaptığının hesabı her yönüyle mutlaka sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çin'in Türkiye'ye tazminat ödemesi gerektiğini savunan Destici şu ifadeleri kullandı:

"Çin devleti sebep olduğu covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye kişi başına 2000 dolar, toplamda en az 200 milyar dolar salgın tazminatı ödemelidir. Elde edilecek tazminatın tamamı, başta esnaflarımız ve çalışanları olmak üzere zarar gören vatandaşlarımıza dağıtılmalıdır."

"Saldırgan hırsları sebebiyle biyolojik silahlar üretmenin peşine düşen, ürettiği virüslerden birinin Vuhan viroloji ensititüsünden sızması sebebiyle tüm insanlığı eşi benzeri görülmemiş bir felakete sürükleyen Çin’e yaptığının hesabı her yönüyle mutlaka sorulmalıdır."

"Özgür dünya, zalim Çin idaresine hak ettiği tepkiyi göstermelidir. Zalim Çin yönetimi bugün cezalandırılmazsa, insanlık olarak gelecekte çok daha elim hadiselere düçar olabiliriz. Çin’in ödeyeceği bedel, gelecekte şeytani oyunlara yeltenecek tüm iktidarlara ibret olacaktır."