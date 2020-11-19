Deutsche Bank: TCMB'den güçlü bir işaret bekliyoruz

19 Kasım 2020 Perşembe, 10:08

Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, "Türk varlıkları da ralli yaptı çok agresif bir şekilde, bu son birkaç haftadır oluyor. Bunun sadece TCMB başkanının değişmesinden ya da Hazine ve Maliye Bakanının değişmesinden kaynaklandığı söyleyemem. Yetkililer tarafından sözlü bir taahhüt verildi." dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarının piyasalar açısından olumlu etki yarattığını belirten Wietoska, “Şimdi sözlü bir açıklama yapıldığını gördük, ancak bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. TCMB’den 19 Kasım’da güçlü bir işaret bekliyoruz.” diye ekledi.

"Politika faizinin ana fonlama faizi olarak kullanılması bekliyoruz ve 475 baz puanlık bir politika faizi artışının gerekli olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak:Bloomberg HT