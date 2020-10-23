Dev maç öncesi Trabzonspor'da koronavirüs şoku!

Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

AA
23 Ekim 2020 Cuma, 16:58
Dev maç öncesi Trabzonspor'da koronavirüs şoku!
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Trabzonspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunda bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza Covid-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. " ifadelerine yer verildi.


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