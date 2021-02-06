DEVA Partili isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'AFAD' tepkisi
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, afetzedeler için yapılan insani yardım kampanyalarını AFAD koordinasyonuna bağlayan Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin, “İktidar bu karar ile vatandaşlarımızın vicdanlarındaki cömertliği de siyasi bir kalıbın içine sıkıştırarak, insanlarımız arasındaki kutuplaşmayı daha da derinleştirmeye çalışmaktadır” dedi.
DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, 3 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan insani yardım kampanyalarının AFAD koordinasyonunda yapılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararına tepki gösterdi. Ekmen, alınan kararla afet yönetimi konusunda varılması gereken hedeflerden bir adım daha uzaklaşıldığına işaret etti.
Ekmen'in konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:
“Ülkemizde uluslararası standartlarda etkin bir afet yönetim kapasitesinin oluşturulması için alınması gereken bunca karar, düzeltilmesi gereken birçok konu, yapılması gereken bir sürü faaliyet varken, afet yönetimi konusunda varmamız gereken hedeflerden bir adım daha uzaklaştığımızı görmek, geleceğe dair ümitlerimizi de zayıflatmaktadır.
SİYASİ KALIP
Alınan bu karar ile yerel yönetimlerin afetler konusundaki yönetim becerileri zayıflatılacaktır. İktidar bu karar ile vatandaşlarımızın vicdanlarındaki cömertliği de siyasi bir kalıbın içine sıkıştırarak, insanlarımız arasındaki kutuplaşmayı daha da derinleştirmeye çalışmaktadır.
AMACI DOĞRULTUSUNDA
Afetler nedeniyle yapılan yardımların kim tarafından ve nasıl toplandığı değil, toplanan bu yardımların ihtiyaç sahiplerine en etkin nasıl ulaştırılabileceği alternatifleri düşünülmelidir. Unutulmamalıdır ki, bu yardımları yapan vicdanlı ve cömert vatandaşlarımız için önemli olan tek konu bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Ayrıca, toplanan bu yardımların amacı doğrultusunda harcanıp harcanmadığını merkezi yönetimler her zaman denetleyebilmektedirler."
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