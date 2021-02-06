DEVA Partili isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'AFAD' tepkisi

06 Şubat 2021 Cumartesi, 12:33

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, 3 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan insani yardım kampanyalarının AFAD koordinasyonunda yapılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararına tepki gösterdi. Ekmen, alınan kararla afet yönetimi konusunda varılması gereken hedeflerden bir adım daha uzaklaşıldığına işaret etti.

Ekmen'in konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Ülkemizde uluslararası standartlarda etkin bir afet yönetim kapasitesinin oluşturulması için alınması gereken bunca karar, düzeltilmesi gereken birçok konu, yapılması gereken bir sürü faaliyet varken, afet yönetimi konusunda varmamız gereken hedeflerden bir adım daha uzaklaştığımızı görmek, geleceğe dair ümitlerimizi de zayıflatmaktadır.

SİYASİ KALIP

Alınan bu karar ile yerel yönetimlerin afetler konusundaki yönetim becerileri zayıflatılacaktır. İktidar bu karar ile vatandaşlarımızın vicdanlarındaki cömertliği de siyasi bir kalıbın içine sıkıştırarak, insanlarımız arasındaki kutuplaşmayı daha da derinleştirmeye çalışmaktadır.

AMACI DOĞRULTUSUNDA

Afetler nedeniyle yapılan yardımların kim tarafından ve nasıl toplandığı değil, toplanan bu yardımların ihtiyaç sahiplerine en etkin nasıl ulaştırılabileceği alternatifleri düşünülmelidir. Unutulmamalıdır ki, bu yardımları yapan vicdanlı ve cömert vatandaşlarımız için önemli olan tek konu bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Ayrıca, toplanan bu yardımların amacı doğrultusunda harcanıp harcanmadığını merkezi yönetimler her zaman denetleyebilmektedirler."