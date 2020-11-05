DEVA Partisi'nden 10 milyon TL'lik ceza tepkisi: “Türkiye, Zimbabwe’nin gerisinde”

05 Kasım 2020 Perşembe, 18:58

DEVA Partisi, Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın, yazılı açıklama yaparak yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok'un da aralarında bulunduğu sosyal medya platformlarına 10’ar milyon TL ceza kesilmesini değerlendirdi. Dalgın açıklamasında şunları kaydetti:

"TÜRKİYE ZİMBABWE'NİN GERİSİNDE"

Sosyal ağ sağlayıcılarına kamuoyunda “sosyal medya düzenlemesi” olarak bilinen kanunla getirilen temsilci atama süresi doldu. Böylece temsilci atamayan Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve YouTube dahil pek çok firmaya önce para cezasıyla başlayan, ardından reklam yasağıyla süren ve nihayetinde erişim kısıtlamasına kadar uzanan süreç başladı. Bu kanunla birlikte maalesef özgürlük, para ve itibar kaybediyoruz. Bu kanun, geleneksel medyanın baskı altında tutulduğu ülkemizde yegane nefes alanı olarak kalan sosyal medyayı kısıtlamayı hedefliyor. Bu çabaların bedelini uluslararası kuruluşların yaptığı araştırmalar açıkça gösteriyor. Türkiye artık dünyada interneti özgür olmayan bir ülkeler liginde değerlendiriliyor. Ne yazık ki Bangladeş, Kolombiya ve Zimbabwe gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor.

"EKONOMİNİN ÖNÜ TIKANIYOR"

Uluslararası teknoloji devleri yakın zamanda komşumuz Yunanistan’a, Polonya’ya ve İtalya’ya yatırımlar yaparken Türkiye’ye uğramıyor. Türkiye bu yatırımlardan yararlanamıyor. Pek çok girişimcimiz operasyonlarını yurt dışına kaydırma gayretine düşmüş durumda. Yeni Unicornlar (milyar dolar değerlemeli erken aşama girişim) çıkarma ümidimiz azalıyor. Oysa bu sosyal medya kanununu hazırlayanlar; internet üzerinden yeni pazarlar arayan veya satış yapan KOBİ’lerimizin, sanatçılarımızın, esnafımızın ve bireysel girişimcilerimizin ‘reklam yasağı’ hayata geçerse bundan nasıl etkileneceklerini hiç düşünmediler bile.

"İTİBARIMIZ BEŞ PARALIK"

Nihayetinde bu kanun, şimdilik Rusya merkezli bir istisna hariç, hiçbir büyük sosyal medya platformunun temsilci atamamasına yol açtı. Bundan sonra ara yollar bulunsa veya bazı platformlar temsilci atasa dahi ülkemizin itibarı bir kere hasar aldı.