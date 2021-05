DEVA'lı Yeneroğlu: 'Racon kesmekle ülke yönetilmez'

27 Mayıs 2021 Perşembe, 15:37

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Yeneroğlu, şunları söyledi:

“ADALET BEKLENTİSİNİ AKAMETE UĞRATTI"

Yaklaşık bir aydır, tüm Cumhuriyet savcıları her biri ihbar niteliğinde olan bu itiraf ve iddiaları görmezden gelmeye adeta mecbur bırakılmıştır. Adaleti mahkemelerden beklemeyi çoktan unutan milletimiz ve hatta, içim acıyarak söylüyorum, savcılarımız dahi Cumhurbaşkanı’nın bu çeteler arası kavgada nasıl bir tutum alacağını beklemeye başlamıştır. Ama maalesef, bizim hiç de şaşırmadığımız üzere Sayın Cumhurbaşkanı milletin adalet beklentisini bir defa daha akamete uğratmıştır. Tercihini ne yazık ki haktan ve adaletten yana değil, tam tersi kötülükten yana kullanmıştır. Ve maalesef ülkeyi bir kaosa sürüklemekten de bu yüzden çekinmemektedirler. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı kötülüklerin neticesinde içine düştüğü karanlığın müsebbibi ve aynı zamanda esiridir.

HER SUÇUN ÜSTÜNÜ BAYRAKLA ÖRTEMEYE ÇALIŞMANIN BEDELİNİ SANDIKTA VERECEKSİNİZ:

Buradan başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere ülke yönetiminde söz sahibi olan herkese seslenmek istiyorum. Bu ülkenin temiz insanlarının en saf duygularını istismar ederek iktidarınızı koruyamazsınız. Her suçu, her günahı, her suiistimali, her yolsuzluğun ve hukuksuzluğun üstünü “dış güçlerin oyunu” diye kapatamazsınız. Milletin aklıyla daha fazla alay edemezsiniz. Ama merak etmeyin, o millet size öyle bir cevap verecek ki… İşte o zaman sizden olanların işlediği her suçun ve günahın üstünü bayrakla örtmeye çalışmanın bedelini sandıkta ödeyerek vermiş olacaksınız.

AKLISELİM YÖNETİCİNİN YAPACAĞI İŞ OLAMAZ

Sayın Cumhurbaşkanı’nın dün yaptığı açıklamalardan sonra, artık Türkiye’de kendisine itiraz eden hiçbir siyasetçinin can güvenliği kalmamıştır. Bilinçli olarak bizzat bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından çatışma ortamı teşvik edilmektedir. Cumhurbaşkanı çatışmadan, şiddetten, vatandaşların huzursuzluğundan medet umar hale gelmiştir.

Ülkedeki huzuru ve sulhu tesis etmek sizin görevinizdir, oysa siz aksini yaparak size gönül veren vatandaşlarımız kendinizden yana olmaya toplumu da bölmeye ve bir çatışma zeminine Türkiye’yi sürüklenmeye çalışmaktasınız. Tehdit etmek, parmak sallamak, hedef göstermek, şiddeti övmek aklıselim bir yöneticinin yapacağı bir iş olamaz. Ama merak etmeyin… Hamasetle, sloganla, tehditle, parmak sallamayla, racon kesmeyle ülke yönetilemeyeceğini, hele hele Türkiye gibi bir ülkenin asla yönetilemeyeceğini bu millet size anlatacak.”