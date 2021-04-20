Havalimanı sahasındaki otların satışı için ihale düzenleniyor

20 Nisan 2021 Salı, 10:46

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Adnan Menderes Havalimanı sahasındaki otların açık ihale usulü satılacağını duyurdu.

Muhammen bedelin 3 bin TL olduğu belirtilen duyuruda, ihaleye katılım için ise 5 bin TL geçici teminat bedeli istendiği kaydedildi. Başvuruların 28 Nisan Çarşamba saat 14.00'te sona ereceği, ihalenin ise aynı gün saat 14.30'da Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü'nde yapılacağı açıklandı.

İlginç ihaleye, havalimanı yakınındaki Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Buca’nın köylerinden hayvancılıkla uğraşan yurttaşların katılması bekleniyor.