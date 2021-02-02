"Devlet sesimi duymadı" diyen çiftçi çareyi Japonya’da aradı

02 Şubat 2021 Salı, 12:57

Kayseri’de tarım ve hayvancılık yapan Ömer Dede, yaşadığı su sorunu dolayısıyla çalmadık kapı bırakmadı. Ömer Dede'nin aktardıklarına göre; Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Kayseri Orman Müdürlüğü, çalışma yaptığı sırada su tesisatlarına zarar verdi.

BAŞVURMADIĞI YER KALMADI

Ömer Dede, Orman Müdürlüğü’nde “muhatabım değilsin” yanıtı aldı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ndeki (KASKİ) girişimleri sonuçsuz kaldı, Kayseri Valiliği’ne yazdığı 54 sayfalık dilekçesine dönüş olmadı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) yanıt alamadı. Ömer Dede; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı görevlerini de yapmış olan şimdiki AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı AKP’li Mustafa Elitaş’a da gitti.

Ömer Dede, üç ismin de telefondan kendisini engellediklerini söyleyerek, Özhaseki’nin ayrıca “Bu sorun beni aşar” dediğini aktardı. Ömer Dede de “Türkiye’de sözü geçen Özhaseki Başkan’ın da gücü yetmiyorsa benim sorunumu Japonya mı çözecek” diyerek, Japonya Büyükelçiliği’ne mektup yazdı. Ömer Dede, “Japonya Büyükelçiliği, telefonla arayarak, görüşmek istediklerini belirttiler” dedi.

Ömer Dede, su sorunu nedeniyle 114 hayvandan 32’sinin kaldığını aktararak, binlerce liraya su borusu aldığını, KASKİ’nin yapması için para vermeye hazır olduğunu, ancak yine de sorunun çözülmediğini söyledi. Ömer Dede, “Benim sorunumu çözmeyen KASKİ, Mustafa Elitaş’ın bağ evine ücretsiz boru döşüyor” dedi.

ÇAREYİ JAPONYA'DA ARAYAN ÇİFTÇİYE CHP ZİYARETİ

Ömer Dede’yi; CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve CHP Hacılar İlçe Başkanı Ali Adanır evinde ziyaret etti. CHP Milletvekili Çetin Arık, “Çiftçimiz üretim yapabilmek için dört yıldır mücadele ediyor, ama hiçbir sonuç alamamış. Tüm kapılar yüzüne kapanmış. Maalesef Türkiye’yi ithalat cennetine çevirenler, Fransız çiftçisine desteklerinden dolayı madalya alanlar Türk çiftçisini duymuyor” dedi. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Çetin Arık, “Ortada bir sorun varsa yetkililerin görevi sorunu çözmektir. Sorunu büyütmek, üreteni, çiftçiyi suçlamak değildir” diye konuştu.