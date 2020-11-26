Devletin kurumları, yandaşa kadro açmak için ilginç uygulamalara yöneliyor

26 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü H.G ile 5 kez kayıt dışı görüştürüldüğü ortaya çıkan eski cezaevi savcısı avukat Hüseyin Hisli’nin Antalya Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyeliği’ne seçildiği öğrenildi.

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda iş insanı Fettah Tamince’nin avukatı Ahmet Kürşat Köhle’nin ardından eski cezaevi savcısı avukat Hüseyin Hisli’nin 2020 yılında H.G isimli bir mahkûmla cezaevinde 5 kez kayıt dışı görüştüğü ortaya çıkmıştı. Hakkında herhangi bir işlem yapılmayan savcı Hisli, 13 Ekim’de alınan kararla Antalya Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yayımlanan “Antalya Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyeliği Seçim Sonuçları” bildirisinde, “Antalya Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyeliği için başvurular alınmıştır.

Başkanlığımızca 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00’de yapılan toplantı neticesinde başvuranlar arasından Dilek İnce, Hüseyin Yüzbaşı, Hüseyin Hisli, Hüseyin Kurtay ve Filiz Oruç’un Asil Üye, Çiğdem Apaydın, Hasan Sakız ve Mehmet Karakök’ün Yedek Üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir” denildi.

ŞİKÂYET EDEN BAŞKA YERE

Öte yandan Cezaevi 2. Müdürü B.Y., şikâyetinin ardından Antalya Elmalı Kapalı Cezaevi’ne tayin edilirken Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı suçun kabulüne ve söz konusu eylemin sabit olmasına karşın, herhangi bir kişinin mağduriyetine sebebiyet vermediği gerekçesiyle dönemin Cezaevi Kurum Müdürü Tuncay Avanaş hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Bunun üzerine B.Y Antalya 6. Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz dilekçesi vererek sorumluların cezalandırılmasını istedi. B.Y dilekçesinde Kurum Müdürü Avanaş’ın kayıt dışı suçunu iki kez işlediğini belirtirken ilk kayıt dışı olayında Adalet Bakanlığı müfettişlerince ‘avukat ve ziyaret yönetmeliği usulüne aykırıdır’ şeklinde rapor tutulduğunu kaydetti.

İki olay karşılaştırıldığında suçun aynı olduğuna dilekçede yer veren B.Y., buna karşın Hisli’nin kayıt dışı görüşmesine verilen takipsizliğin kaldırılmasını istedi.