Devrik baş imamı sevindiren yasak: 'Yarasa'lı şiirle kutladı

27 Nisan 2021 Salı, 18:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'tam kapanma' süresince alkol satışı yapan iş yerlerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" diye yanıt vererek ayrıca vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söylemişti.





Gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlarla AKP'li bazı isimlerle de sık sık karşı karşıya gelen eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, tam kapanma sürecinde alkol yasaklarıyla ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulundu.





Boynukalın, paylaşımında Ziya Paşa'nın Terkîb-i bend şiirinden alıntı yaparak "Kapanma günlerinde alkol satışı yasağı birilerini rahatsız etmiş... iyi de olmuş. Ne güzel demiş şairimiz: Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar Rencide olur didei huffaş ziyadan" ifadelerini kullandı.





ŞİİRDE NE DEMEK İSTENDİ

Boynukalın'ın Ziya Paşa'dan alıntıladığı "Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar Rencide olur didei huffaş ziyadan" ifadelerinin Türkçesi, "Olgun olmayan kişiler fazilet sahibi kişilere katlanamaz, Yarasanın gözü ışıktan rahatsız olur" olarak çevriliyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla AKP içerisinden de tepki gören Ayasofya İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri dönmüştü.