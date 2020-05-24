Devrik lider Ömer el-Beşir'in sakladığı 4 milyar doları ortaya çıktı
Kuzey Afrika ülkesi Sudan'ın geçen yıl darbeyle indirilen ve hapse atılan eski devlet başkanı Ömer el-Beşir'in 4 milyar dolarlık malvarlığına el konulduğu açıklandı.
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30 yılı aşkın bir süredir
Sudan’ı yönettikten sonra geçen yıl askeri darbe ilen devrilen Ömer el-Beşir
ile ilgili açıklamayı ülkenin yolsuzlukla mücadele eden kurumu yaptı.
Geçen yıl ülkede başlayan protestoların ardından askeri darbe ile görevden alınan el-Beşir, milyonlarca doları usulsüzce kişisel hesabına aktardığı gerekçesiyle hapse atılmıştı.
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