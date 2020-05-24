Devrik lider Ömer el-Beşir'in sakladığı 4 milyar doları ortaya çıktı

24 Mayıs 2020 Pazar, 11:08

ULUSLARARASI CEZA DİVANI’NA ÇIKACAK



30 yılı aşkın bir süredir Sudan’ı yönettikten sonra geçen yıl askeri darbe ilen devrilen Ömer el-Beşir ile ilgili açıklamayı ülkenin yolsuzlukla mücadele eden kurumu yaptı. Bloomberg’in haberine göre Yolsuzlukla Mücadele ve Rejimi Dağıtma Komitesi Sözcüsü Salah Manaa, “İlk verilerimize göre el-Beşir ve ailesinin farklı şirket ve binalarda ele geçirilen malvarlığı 3.5 milyar ile 4 milyar dolar arasında” ifadesini kullandı.



Geçen yıl ülkede başlayan protestoların ardından askeri darbe ile görevden alınan el-Beşir, milyonlarca doları usulsüzce kişisel hesabına aktardığı gerekçesiyle hapse atılmıştı. 1989’dan 2019’a kadar ülkeyi yöneten el-Beşir, Darfur’un batısında insanlık suçu işlediği için Uluslararası Ceza Divanı’na çıkacak.