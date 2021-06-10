DHA muhabiri Atmaca'ya Gaziantep'te saldırı
Demirören Haber Ajansı muhabiri Ahmet Atmaca’nın haber takibi yaptığı sırada ağır yaralandığı belirtildi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gaziantep’te bir muhabirin saldırıya uğradığını açıkladı.
“RSF Türkçe” Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ahmet Atmaca’nın haber takibi yaptığı sırada ağır yaralandığı belirtildi.
Paylaşımda, "Gaziantep'te bir cinayet olayını izlemek üzere Edli Tıp Kurumu’na giden Demirören Haber Ajansı muhabirleri Ahmet Atmaca bir grubun saldırmasıyla ağır şekilde yaralandı. RSF olarak tüm sorumlularla ilgili en sert işlemin yapılmasını bekliyoruz!" denildi.
Saldırıya tepki gösteren RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.
RSF’den @ErolOnderoglu: #Gaziantep'te bir cinayet olayını izlemek üzere Edli Tıp Kurumu’na giden Demirören Haber Ajansı muhabirleri #AhmetAtmaca bir grubun saldırmasıyla ağır şekilde yaralandı. @RSF_inter olarak tüm sorumlularla ilgili en sert işlemin yapılmasını bekliyoruz! pic.twitter.com/1b0i5iLyzH— RSF Türkçe (@RSF_tr) June 10, 2021
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