Diagne attı West Bromwich Albion kazandı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 16:23

Premier Lig’de haftanın açılış maçında Chelsea sahasında West Bromwich Albion’ı ağırladı. Karşılaşmaya baskılı başlayan Chelsea, 27. dakikada Christian Pulisic’in attığı golle üstlüğü sağladı. Golden iki dakika sonra şutu engellemek isteyen Thiago Silva rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Maçın geri kalan kısmında bir kişi eksik oynayan Londra ekibi West Bromwich’in ataklarını durduramazken konuk ekip ilk yarının uzatma dakikalarında bulduğu gollerle devreyi 2-1 üstünlükle kapattı.

DIAGNE’DEN İKİNCİ GOL

Devre arasında Galatasaray’dan West Bromwich’e kiralanan Mbaye Diagne Premier Lig’deki ikinci golünü kaydetti. Takımın ilk iki golünü Matheus Pereira kaydederken üçüncü ve son gol Callum Robinson’dan geldi. Ev sahibi takımda ise ikinci gol oyuna sonradan dahil olan Mason Mount’tan geldi.

LİGDE KALMA UMUTLARI ARTTI

Premier Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren West Bromwich Albion, aldığı galibiyetle puanını 21’e yükseltti. 18. sıradaki Fulham’ın beş puan gerisinde olan Albion, küme düşme hattının yedi puan gerisinde bulunuyor. West Bromwich gelecek hafta sahasında Southampton’ı ağırlarken, Chelsea bir diğer Londra takımı Crystal Palace’a konuk olacak.

TUCHEL YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİ

27 Ocak’taki Wolverhampton maçıyla takımı devralan Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea iki ay sonra ilk yenilgisini aldı. Ligde altı galibiyet alan Tuchel’in öğrencileri dört karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte Chelsea, Atletico Madrid’i Şampiyonlar Ligi’nden elerken F.A. Cup’ta Barnsley ve Sheffield United’ı turnuva dışına gönderdi.