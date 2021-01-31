Diagne İngiltere'de gol pasıyla başladı
Galatasaray'dan kiralanan Diagne, yerden pasında topu Matheus Pereira’yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcu tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.
İngiltere Premier Lig’de Fulham ve West Bromwich Albion, 21. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maçta Galatasaray'dan alınan Diagne de forma giydi.
Dakika 10’da Cordova-Reid’in golüyle 1-0 öne geçen Fulham, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda oyuna yeni transferi Mbaye Diagne’yi alan WBA, 47. dakikada Bartley ile golü buldu ve skoru 1-1’e getirdi.
Dakika 66’da sağ kanattan ceza sahası içine giren Diagne, yerden pasında topu Matheus Pereira’yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcu tek dokunuşla topu ağlara göndererek WBA’yı 2-1 öne geçirdi.
Ancak 77. dakikada Ivan Cavaleiro’nun golü maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.
18. sıradaki Fulham bu sonuçla 14 puana, 19. sırada bulunan WBA ise 12 puana ulaştı.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket sonuçlarında AKP'ye büyük şok
- Necmettin Kesgin tutuklandı
- “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir” notuna gözaltı
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Twitter'dan Süleyman Soylu'ya engel
- Akşener'den Soylu ve Erdoğan hakkında 'çarpıcı' tespit
- CHP'den istifa eden vekiller hakkında flaş açıklama
- Soylu'nun sapkın sözlerine Boğaziçi öğrencisinden yanıt
- Arkadaş ihale zengini
- Cem Uzan'dan Motorola hamlesi
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Son anket sonuçlarında AKP'ye büyük şok
- Necmettin Kesgin tutuklandı
- “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir” notuna gözaltı
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Twitter'dan Süleyman Soylu'ya engel
- Akşener'den Soylu ve Erdoğan hakkında 'çarpıcı' tespit
- CHP'den istifa eden vekiller hakkında flaş açıklama
- Soylu'nun sapkın sözlerine Boğaziçi öğrencisinden yanıt
- Arkadaş ihale zengini
- Cem Uzan'dan Motorola hamlesi