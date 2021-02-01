Oryantal dansçı Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık

01 Şubat 2021 Pazartesi, 10:26

'İbo Show'un 11'inci bölümüne; Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu. Oryantal dansçı Didem Kınalı dans ederken şarkıcı Bülent Serttaş'ın başka yöne bakması sosyal medyada gündem olmuştu.

Didem Kınalı 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada kendisine saygısızlık yapıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede Bülent Serttaş bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum.

BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK

Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var”