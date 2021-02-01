Oryantal dansçı Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık

Oryantal dansçı Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık
'İbo Show'un yayınlanan son bölümünde oryantal dansçı Didem Kınalı'nın dans ettiği anlarda Bülent Serttaş'ın gözlerini başka tarafa çevirdiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Didem Kınalı ise yaptığı açıklamada " Bana saygısızlık yapıldı" dedi.
'İbo Show'un 11'inci bölümüne; Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu. Oryantal dansçı Didem Kınalı dans ederken şarkıcı Bülent Serttaş'ın başka yöne bakması sosyal medyada gündem olmuştu.
Didem Kınalı 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada kendisine saygısızlık yapıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede Bülent Serttaş bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum.
BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK
Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var”
En Çok Okunan Haberler
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi
- 4 yılda en çok değiştirilen isim ve soyadları açıklandı
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi
- 4 yılda en çok değiştirilen isim ve soyadları açıklandı