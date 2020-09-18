Didim Belediye Başkanı Atabay ifade verdi

18 Eylül 2020 Cuma, 15:32

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç., cinsel istismar iddiası üzerine ifadeye çağrıldı.

Atabay ve iki meclis üyesi, sabah saatlerinde Didim Adliyesi'ne gelerek olayla ilgili ifade verdi. Hem Atabay'ın hem de iki meclis üyesinin, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri, bu durumun kendilerine yönelik bir kumpas olduğunu söylediği belirtildi.

Yaklaşık 2 saat adliyede kalan Atabay ve beraberindekiler, savcılıktaki ifade verme işlemi sonrası adliyeden ayrıldı.