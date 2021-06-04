Didim'de 4 yılda 1 milyon çiçek üretildi

Didim'de 4 yılda 1 milyon çiçek üretildi
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “20 çeşit çiçeğin üretiminin yapıldığı serada ilk yıl 150 bin adet olan mevsimsel çiçek üretimi ise 4 yılın ardından 1 milyon rakamını geçti" dedi.
Didim Belediyesi tarafından 54 bin 400 metrekare alana kurulan yeşillendirilmesi için mevsimsel çiçeklerin yetiştirildiği ve tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edildiği tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri fidanlığı CHP'li milletvekilleri tarafından ziyaret edildi.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’a lavanta tarlalarının sıkım alanlarını ve seraları gezdiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay seranın işleyişi hakkında bilgiler verdi.
Başkan Atabay, “Yaklaşık olarak 20 çeşit çiçeğin üretiminin yapıldığı serada ilk yıl 150 bin adet olan mevsimsel çiçek üretimi ise 4 yılın ardından 1 milyon rakamını geçti. Mevsimsel çiçeklerin yanı sıra lavanta, biberiye, defne, melisa, kantaron, nane, kekik, okaliptüs ve delice zeytin yağı gibi tıbbi aromatik yağ üretimi için üretilen bitkilerden elde edilen uçucu yağları ‘Didyma’ markası ile satışa sunuyoruz. Bunların yanı sıra ürünlerden kekik, ada, lavanta, ıtır, zeytin yaprağı ve biberiye çayı yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.
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