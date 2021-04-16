Didim'de büyük triatlon için geri sayım başladı

16 Nisan 2021 Cuma, 12:37

15 Nisan Perşembe günü Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Didim Kaymakamı Halil Avşar, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay katıldı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “ Triatlon, ilk yapıldığı günden beri gerçekten bizi çok heyecanlandıran bir organizasyon oldu. Didim Belediyesi ve Didim halkı olarak Triatlon sporu ile gerçekten çok iyi, sıcak bir diyalog kurduk. Didim’i önümüzdeki yıllarda Triatlon Avrupa Şampiyonası’nın bir ayağı yapmak istiyoruz. Didim Belediyesi çalışanları ve Didim halkı olarak Triatlon Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağının burada yapılması için uğraşacağız. Bu sene de açıklanan son hijyen ve sağlık kurallarına hepimiz riayet ederek bu işi başarı ile yapacağımıza yürekten inanıyorum. Didim Triatlonu'nda ter dökecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, “Camiamız Didim’i çok seviyor. En son yarışımızda olduğu gibi yine ilginin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Paratriatlelerimiz burada olacak milli takım seçmesi niteliğinde bir yarış olacak. Organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Biz uluslararası platforma taşınabilecek bir organizasyon olarak görüyoruz burayı. Bununla ilgili de gerekli girişimleri Belediye Başkanımız A.Deniz Atabay ve Sayın Kaymakamımız Halil Avşar ile konuştuktan sonra yaparız. İsterlerse burayı da uluslararası arenaya taşıyabiliriz” dedi.

Başarılı, sağlıklı bir Triatlon yarışması dileyen Didim Kaymakamı Halil Avşar ise “Bugün 1 - 2 Mayıs tarihleri arasında ilçemizde yapılacak olan Didim Triatlonu ile ilgili olarak bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tabi Pandemi kuralları çerçevesinde yapılacak olan bir etkinlik söz konusu bu anlamda gerek Belediye Başkanımız A.Deniz Atabay, gerek Federasyon Başkanımızla ayrıntılı, uzun görüşmelerimiz söz konusu oldu. Hijyen kurallarının ön planda olduğu ve sayınında nispeten düşük olduğu bir sezon geçireceğiz” diye konuştu.