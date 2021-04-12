12 Nisan 2021 Pazartesi, 10:36

Her zaman belirttiğim gibi AKP, Türkiye’nin doğal zenginliklerini telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip etmeye devam ediyor.

Bir önceki yazımda üzerinde hiçbir yapı bulunmayan Datça’nın Kargı Koyu’nda yapılmak istenenleri anlatmıştım.

Şimdi benzer bir uygulama Didim’de uygulanıyor.

Aydın’ın turistik ilçelerinden Didim’in, Manastır Koyu'ndaki 70 hektarlık alan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın talebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açılıyor.

Kısaca Didim’in kaderi bir kararname ile değiştiriliyor.

Yazıktır, günahtır.

Didim'de uygulamaya konulmak istenen yüksek oranda ve ayrıcalıklı inşaat hakkı tanıyan imar değişikliği AKP’nin her zaman ki gibi ”Ben yaptım oldu” anlayışının ürünüdür.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Didim Belediyesi'ne gönderilen imar değişikliğinin, Didim'in gözde kıyı bölgesi olan Manastır Koyu ve yakın çevresinde yüksek yoğunluklu yapılaşmaya neden olacağı aşikar ve imar değişikliğin kentin turizmine ve gelişmesine katkı sağlamayacağı çok net ortadayken yine yandaşlar mı kazanacak diye kendine soramadan edemiyor insan!

Düşünsenize bölgesel emsal değeri 0.10 olan inşaat hakkı, tam 5 katı artırılıyor.

Bu artış, yürürlükteki mevzuatlara aykırı olarak, üstelik hiçbir teknik ve bilimsel gerekçelere dayanmadan gerçekleştiriliyor.

Kıyıda yer alan parsellerde gerçekleşen bu artı inşaat hakkı ile kıyı bölgesi, kentin iç kesimlerinden koparılıyor.

Kentin kıyı ile bağlantısını yok eden bu değişiklik hiçbir şekilde Didim'i, Didimliyi ön planda tutan bir düzenleme değildir.

Yaşanan talan ve yağma ile bunun yaratacağı tahribat hiç hesap edilmiyor.

Ayrıca imar yasalarına aykırı olduğu konusunda itirazlar da çok.

Bu arada Didim Sivil Gelişim Platformu, kararı yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Sevindirici bir gelişme elbet.

Ümit ederim ki Özelleştirme İdaresi’nin Didim için mevzuatlara uygun olmayan bu keyfi kararı yargıdan döner.

AKP cenahına tavsiyem şudur.

Bu ülke hepimizin!

Ormanlarıyla, su kaynaklarıyla, madenleri ve kıyılarıyla tüm doğal zenginlikleri hepimizin.

Milletin gönlünü almak mecburiyetindesiniz.

Herkese el uzatmak mecburiyetindesiniz.

Unutmayın! Ülkeyi ve milleti ayağa kaldırmakla mesul olanlar gerçeği görenlerdir.

Lütfen gerçekleri görün artık!

Halka ve onun iradesine karşı ısrar edersiniz kaybeden siz olursunuz.

Hem Datça’nın Kargı Koyu hem de Didim’in Manastır Koyu için aldığınız kararları yeniden ele almanız zaruri ve şarttır.