Dijital göçmenler için en iyi 50 şehir
Koronavirüs pandemisinin hüküm sürdüğü bir dünyada uzaktan çalışmanın normalleşmesi ve dijital göçmenlerin sayısının artması hiç de şaşırtıcı değil.
Her ne kadar halihazırda ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları bir düzeyde hareketliliği azaltsa da orta vadede aşı uygulamalarının vereceği muhtemel olumlu sonuçlarla uzaktan çalışmanın kapsamının genişleyebileceğini ve hatta ana akım olabileceğini düşünmek çok da ütopik değil.
Big Seven Travel'ın bir araya getirdiği finansal olarak uygunluk, internet erişimi, Dijital Göçmen vizesi sunup sunmama, çalışma ortamları ve göçmen dostu topluluklar da dahil olmak üzere birçok değişken hesaba katılarak oluşturulan listeye göre bu yaşam tarzına fazlasıyla uygun şehirler var.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, listenin birinci sırasında Estonya'nın başkenti Tallinn yer alıyor. Estonya'nın yakın zamanda yeni vize uygulamasına geçmesiyle dijital göçmenlere bir yıla kadar şehirde çalışma olanağı sunuluyor.
Listenin 13. sırasındaysa İstanbul yer alıyor. 50 farklı şehrin sıralandığı listede İstanbul'un üst sıralarda yer almasının gerekçeleri arasında kültürel açıdan çeşitli olması, önemli bir tarihi ve zengin bir mutfağı olması gösteriliyor. Asya ve Avrupa'nın ortasında yer alması, kira ücretlerinin uygun olması gibi gerekçeler de listenin üst sıralarında yer almasını sağlayan etmenler.
İkinci sıradaysa Gürcistan'ın başkenti Tiflis geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad üçüncü sırada yer alırken, onu Endonezya'nın Bali adası izliyor.
Listede 5. sırada bulunan Tayland'ın Chiang Mai şehri de dijital göçmenlerin hem finansal açıdan hem vize esnekliği açısından hem de internet erişimi açısından rahat edebileceği şehirler arasında.
Sağladığı yaşam kalitesi, kültürel zenginlik ve çeşitlilik gibi bir dizi başlıkla pek çok turistin gözde mekanlarından biri olan ve listenin 6. sırasında bulunan Almanya'nın başkenti Berlin de dijital göçmenler için önemli avantajlar sağlayabilir.
Listenin ilk 10'unda sırayla Singapur, Arjantin'in başkenti Buenos Aires, Vietnam'ın başkenti Hanoi, Slovenya'nın başkenti Ljubljana yer alıyor.
Listenin geri kalanıysa şu şekilde.
11. Vancouver, Kanada
12. San Petersburg, Rusya
13. İstanbul, Türkiye
14.Austin, Teksas
15.Şangay, Çin
16.Selanik, Yunanistan
17.Malta
18.Vilnius, Litvanya
19. Playa del Carmen, Meksika
20.Kiev, Ukrayna
21.Krakow,Polonya
22.Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
23.Bermuda
24.Antigua ve Barbuda
25.Tokyo, Japonya
26.Seul, Güney Kore
27.Kuala Lumpur, Malezya
28.Marakeş, Fas
29.Ho Chi Minh City, Vietnam
30.Tel Aviv, İsrail
31.Porto, Portekiz
32.Madrid, İspanya
33.Quito, Ekvador
34.Santiago, Şili
35.Lima, Peru
36.Bangkok, Tayland
37.Aruba
38.Budapeşte, Macaristan
39.Medellin, Kolombiya
40.Taipei, Tayvan
41.Melbourne, Avustralya
42.Cape Town, Güney Afrika
43.Manama, Bahreyn
44.Zürih, İsviçre
45.Barbados
46.Lizbon, Portekiz
47.Prag, Çekya
48.Las Palmas, Kanarya Adaları
49.Mexico City, Meksika
50.Wellington, Yeni Zelanda
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