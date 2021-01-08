Dijital göçmenler için en iyi 50 şehir

08 Ocak 2021 Cuma, 12:18

Her ne kadar halihazırda ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları bir düzeyde hareketliliği azaltsa da orta vadede aşı uygulamalarının vereceği muhtemel olumlu sonuçlarla uzaktan çalışmanın kapsamının genişleyebileceğini ve hatta ana akım olabileceğini düşünmek çok da ütopik değil.

Big Seven Travel'ın bir araya getirdiği finansal olarak uygunluk, internet erişimi, Dijital Göçmen vizesi sunup sunmama, çalışma ortamları ve göçmen dostu topluluklar da dahil olmak üzere birçok değişken hesaba katılarak oluşturulan listeye göre bu yaşam tarzına fazlasıyla uygun şehirler var.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, listenin birinci sırasında Estonya'nın başkenti Tallinn yer alıyor. Estonya'nın yakın zamanda yeni vize uygulamasına geçmesiyle dijital göçmenlere bir yıla kadar şehirde çalışma olanağı sunuluyor.

Listenin 13. sırasındaysa İstanbul yer alıyor. 50 farklı şehrin sıralandığı listede İstanbul'un üst sıralarda yer almasının gerekçeleri arasında kültürel açıdan çeşitli olması, önemli bir tarihi ve zengin bir mutfağı olması gösteriliyor. Asya ve Avrupa'nın ortasında yer alması, kira ücretlerinin uygun olması gibi gerekçeler de listenin üst sıralarında yer almasını sağlayan etmenler.

İkinci sıradaysa Gürcistan'ın başkenti Tiflis geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad üçüncü sırada yer alırken, onu Endonezya'nın Bali adası izliyor.

Listede 5. sırada bulunan Tayland'ın Chiang Mai şehri de dijital göçmenlerin hem finansal açıdan hem vize esnekliği açısından hem de internet erişimi açısından rahat edebileceği şehirler arasında.

Sağladığı yaşam kalitesi, kültürel zenginlik ve çeşitlilik gibi bir dizi başlıkla pek çok turistin gözde mekanlarından biri olan ve listenin 6. sırasında bulunan Almanya'nın başkenti Berlin de dijital göçmenler için önemli avantajlar sağlayabilir.

Listenin ilk 10'unda sırayla Singapur, Arjantin'in başkenti Buenos Aires, Vietnam'ın başkenti Hanoi, Slovenya'nın başkenti Ljubljana yer alıyor.

Listenin geri kalanıysa şu şekilde.

11. Vancouver, Kanada

12. San Petersburg, Rusya

13. İstanbul, Türkiye

14.Austin, Teksas

15.Şangay, Çin

16.Selanik, Yunanistan

17.Malta

18.Vilnius, Litvanya

19. Playa del Carmen, Meksika

20.Kiev, Ukrayna

21.Krakow,Polonya

22.Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

23.Bermuda

24.Antigua ve Barbuda

25.Tokyo, Japonya

26.Seul, Güney Kore

27.Kuala Lumpur, Malezya

28.Marakeş, Fas

29.Ho Chi Minh City, Vietnam

30.Tel Aviv, İsrail

31.Porto, Portekiz

32.Madrid, İspanya

33.Quito, Ekvador

34.Santiago, Şili

35.Lima, Peru

36.Bangkok, Tayland

37.Aruba

38.Budapeşte, Macaristan

39.Medellin, Kolombiya

40.Taipei, Tayvan

41.Melbourne, Avustralya

42.Cape Town, Güney Afrika

43.Manama, Bahreyn

44.Zürih, İsviçre

45.Barbados

46.Lizbon, Portekiz

47.Prag, Çekya

48.Las Palmas, Kanarya Adaları

49.Mexico City, Meksika

50.Wellington, Yeni Zelanda