Dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2021 Cumartesi, 09:45
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede aralıklı yağmur ve sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği bölgenin doğusunda toz taşınımı öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 


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