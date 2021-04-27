Dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

27 Nisan 2021 Salı, 09:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık