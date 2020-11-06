Dİkkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışla ilgili vatandaşları uyardı.
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışla ilgili vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:
"Trabzon ve Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesiminde bu gece (Cuma) ve yarın beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden; meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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