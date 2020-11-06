Dİkkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışla ilgili vatandaşları uyardı.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 16:53
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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışla ilgili vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Trabzon ve Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesiminde bu gece (Cuma) ve yarın beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden; meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


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